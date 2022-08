Si on veut apprendre les réseaux informatiques, il existe d'innombrables articles et tutoriels sur l'Internet. Ce dernier, non seulement est une formidable réalisation de la science et de la technique des réseaux, mais c'est également un irremplaçable outil de diffusion du savoir. Mais on n'apprend pas un sujet complexe comme celui-ci en partant de zéro et en lisant les articles de Wikipédia. Cette encyclopédie est excellente quand on connait 90 % d'un sujet et qu'on a besoin de s'instruire sur les 10 % manquants. Mais ce n'est pas un outil pédagogique. L'apprenant a besoin d'une progression, d'un cadre, d'exercices bien calculés, bref, d'un livre de cours. Et, là, la situation est moins favorable.