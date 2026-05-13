Ah, contrairement à CopyFail et DirtyFrag , la faille de sécurité Linux Fragnesia ne semble pas marcher sur mes machines.

Sur une Debian 13 (évidemment une machine sacrifiable), à jour donc ayant un noyau protégé contre DirtyFrag, mais sans le contournement consistant à bloquer le chargement des modules via un /etc/modprobe.d/dirtyfrag.conf :

toto@s55827:~$ git clone https://github.com/v12-security/pocs.git toto@s55827:~$ cd pocs/fragnesia/ [Lire le code source, renoncer car il est trop compliqué.] toto@s55827:~/pocs/fragnesia$ gcc -o fragnesia fragnesia.c toto@s55827:~/pocs/fragnesia$ ./fragnesia [*] uid=1000 euid=1000 gid=1000 egid=1000 [*] mode=xfrm_espintcp_pagecache_replace collateral=after [*] target=/usr/bin/su size=84360 outer_write_open_denied=1 errno=13 (Permission denied) userns_setup: outer_uid=1000 outer_gid=1000 ns_uid=0 ns_gid=0 netns_setup=1 loopback_up=1 namespace_gate_failed: XFRM_MSG_NEWSA ack errno=22 (Invalid argument) toto@s55827:~/pocs/fragnesia$ su Password:

Les modules sont bien chargés :

toto@s55827:~/pocs/fragnesia$ lsmod | egrep esp\|xfr esp6 32768 0 esp4 28672 0 xfrm_user 69632 0 xfrm_algo 16384 3 esp6,esp4,xfrm_user

Donc, le programme d'exploitation de la faille ne marche pas sur Debian. Reste à savoir si c'est juste une bogue du POC (peut-être spécifique à Debian), qu'on pourrait corriger, ou bien si Fragnesia n'est pas si universelle que ça. En attendant, j'ai quand même réactivé ce contournement sur toutes mes machines, à tout hasard (et parce qu'il n'a pas trop d'inconvénients si on ne fait pas d'IPsec) :

sh -c "printf 'install esp4 /bin/false

install esp6 /bin/false

install rxrpc /bin/false

' > /etc/modprobe.d/dirtyfrag.conf; rmmod esp4 esp6 rxrpc 2>/dev/null; true"

D'autant plus que le POC de Fragnesia semble marcher sur Ubuntu, Fedora et Arch.