Le protocole HTTP prévoit que les réponses à une requête commencent par un code de retour sur trois chiffres, le premier chiffre identifiant une catégorie (2 = tout va bien, 4 = vous avez fait une erreur, 5 = j'ai fait une erreur, etc). Certains de ces codes sont très célèbres comme 404 pour « ressource non trouvée ». Ils sont normalisés dans le RFC 7231, section 6. Mais ces codes sont un peu arides, d'où la suggestion de francesc d'associer à chaque code HTTP un émoji. Par exemple le 404 pourrait être accompagné de 🤷 (U+1F937 en notation Unicode), un personnage qui lève les mains en signe d'impuissance (l'exemple de francesc est légèrement différent, voyez plus loin).