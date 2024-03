Maintenant, quelles sont les solutions ? Le rapport sur KeyTrap est plein de phrases boursouflées comme « Solving these issues fundamentally requires to reconsider the basics of the design philosophy of the Internet. » C'est évidemment faux. Il faut simplement limiter le nombre d'opérations et/ou le temps passé. C'est une nécessité général du DNS, bien antérieure à KeyTrap. Le RFC 1035, en 1987, disait déjà « The amount of work which a resolver will do in response to a client request must be limited to guard against errors in the database, such as circular CNAME references, and operational problems, such as network partition which prevents the resolver from accessing the name servers it needs. While local limits on the number of times a resolver will retransmit a particular query to a particular name server address are essential, the resolver should have a global per-request counter to limit work on a single request. ». L'oubli de ce paragraphe a déjà mené à des possibilités d'attaque par déni de service comme l'attaque infinie, iDNS. La solution est donc évidente, limiter le nombre de vérifications. Il y a une part d'arbitraire dans cette limite (stopper au bout de trois clés ? de quatre ?) mais il est clair qu'il n'y a aucune raison légitime de vérifier cent clés. C'est la modification qui a été faite dans tous les résolveurs.