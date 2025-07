Tout ceci est bien décrit dans un excellent article d'Emmanuel Vitus (en anglais, mais il y a aussi la version en français). Et c'est la cause immédiate des messages que j'ai reçus de Cloud Innovation. J'ai tweeté sur cet article. Je reçois donc, sur une adresse personnelle et une professionnelle, un message en anglais signé de Cloud Innovation, m'enjoignant de « IMMEDIATELY remove and cease and desist from further sharing, disseminating, or promoting the Article through your X (formerly known as Twitter) profile, which disparage Cloud Innovation Limited and its officers, and further invite and open the floodgate for defamatory commentary regarding the same ». Et le message me donne 24 heures et se termine par d'autres menaces, citant par exemple un procès en cours au Ghana (pourquoi le Ghana ???). Quelques jours après, un autre message de menace me relance.