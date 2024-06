OpenDNS a fait un communiqué sur ces exigences. Voici le résultat, avec dig, depuis une adresse chez Free :

% dig @208.67.222.222 www.bortzmeyer.org ; <<>> DiG 9.18.24-0ubuntu0.22.04.1-Ubuntu <<>> @208.67.222.222 www.bortzmeyer.org ; (1 server found) ;; global options: +cmd ;; Got answer: ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: REFUSED, id: 102 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 2 ;; OPT PSEUDOSECTION: ; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1410 ; EDE: 16 (Censored) ;; QUESTION SECTION: ;www.bortzmeyer.org. IN A ;; ADDITIONAL SECTION: www.bortzmeyer.org. 0 IN TXT "Due to a court order in France issued under Article L.333-10 of the French Sport code the OpenDNS service is not currently available to users in France and certain French territories." ;; Query time: 4 msec ;; SERVER: 208.67.222.222#53(208.67.222.222) (UDP) ;; WHEN: Fri Jun 28 17:39:19 CEST 2024 ;; MSG SIZE rcvd: 249

Notez le status: REFUSED et l'enregistrement de type TXT qui explique. La loi en question est vouée à défendre les intérêts du sport-spectacle, qui passent avant tout, et est lisible ici (et le jugement qui a contraint OpenDNS semble être celui-ci, vous y trouverez la liste des noms concernés, ça vient de cet article de l'Informé). Les défenseurs de l'appropriation intellectuelle affirment souvent qu'elle sert à « protéger les créateurs » mais, comme on le voit ici, elle sert surtout à enrichir les clubs de rugby ou de football. Les personnes qui utilisaient OpenDNS le faisaient sans doute pour contourner une censure qui bénéficie surtout aux ayant-droits.