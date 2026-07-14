Première rédaction de cet article le 14 juillet 2026
Si vous utilisez le service de messagerie instantanée Telegram, vous avez sans doute vu aujourd'hui 14 juillet 2026, que des services ne marchaient pas, notamment les liens vers des ressources diverses (images, etc). C'est parce que le registre de noms de domaine du Monténégro l'avait décidé. Voyons les détails.
D'abord, les faits. Telegram utilise le
nom de domaine
t.me pour des liens courts, par exemple vers
des documents partagés par les utilisateurices du
service. Aujourd'hui, ce nom ne fonctionnait plus. Testons avec
dig :
% dig t.me … ;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 60053 ;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1 … ;; AUTHORITY SECTION: me. 1909 IN SOA a0.nic.me. hostmaster.donuts.email. 1784020434 7200 900 1209600 3600 … ;; WHEN: Tue Jul 14 11:47:03 CEST 2026
NXDOMAIN signifie No Such Domain, ce nom n'existe pas dans le DNS. Ce n'est pas juste mon résolveur qui dit cela, comme on peut le vérifier avec les sondes RIPE Atlas :
% blaeu-resolve --requested 100 --type A t.me [ERROR: NXDOMAIN] : 97 occurrences Test #189950980 done at 2026-07-14T09:48:55Z
Bon, personne n'avait accès à ce domaine. Est-ce que ça veut dire qu'il a été supprimé et que, par exemple, quelqu'un pourrait l'enregistrer ? Non, on le voyait avec whois (mais on pourrait utiliser d'autres moyens) :
% whois t.me Domain Name: t.me … Updated Date: 2026-07-13T19:24:55Z Registrar: GoDaddy.com, LLC … Domain Status: serverHold https://icann.org/epp#serverHold … Name Server: ns-cloud-b1.googledomains.com Name Server: ns-cloud-b2.googledomains.com Name Server: ns-cloud-b3.googledomains.com Name Server: ns-cloud-b4.googledomains.com
Le domaine existe bien, son Bureau
d'Enregistrement est GoDaddy, il
a des serveurs de
noms. Mais il n'était plus publié dans le DNS comme l'indique la ligne
serverHold. (Si
vous voulez, vous pouvez en
apprendre davantage sur les états possibles des noms de
domaine.)
Ce retrait, comme indiqué dans le résultat de whois, a été fait
le 13 juillet 2026, vers 19h30 UTC. Si on regarde avec DNSDB, on voit que la dernière réponse pour
t.me est le 14 juillet, vers 01h30
UTC. (Diverses raisons font qu'un nom de domaine continue de
fonctionner après sa suppression, notamment les mémoires des résolveurs.) Le domaine a été réactivé
le 14 juillet vers 12h20 UTC :
% blaeu-resolve --requested 100 --type A t.me [ERROR: NXDOMAIN] : 16 occurrences [149.154.167.99] : 80 occurrences [149.154.167.220] : 1 occurrences [146.112.250.215 146.112.250.222 146.112.47.152 146.112.47.169 146.112.47.225 146.112.47.3] : 1 occurrences Test #190041253 done at 2026-07-14T12:44:39Z
Comme on le voit, certains résolveurs avaient encore en mémoire la non-existence du domaine.
Telegram avait changé son logiciel pour utiliser
telegram.me au lieu de
t.me. Je suppose qu'il vont re-changer
maintenant que
t.me remarche.
Qui a décidé de cette non-publication ? L'état nous l'indique,
c'est le serveur, ce qui, dans
le contexte du protocole EPP, désigne le
registre (le client étant le
Bureau d'Enregistrement, pas le client
final). C'est donc le registre de
.me qui a suspendu le
domaine.
Mais c'est quoi,
.me ? Comme l'indique le
fait qu'il comporte deux lettres, c'est un domaine
national, en l'occurrence celui du
Monténégro. Ces domaines nationaux ne
dépendent pas de l'ICANN (contrairement à ce
qu'on lit souvent dans les articles pas informés) et ont leurs
propres règles d'enregistrement et de gestion des litiges. Je n'ai
pas vérifié ces règles d'enregistrement (vous savez, ce que vous
acceptez en cochant la case « je n'ai rien lu mais je suis
d'accord ») mais il est possible qu'elles indiquent la primauté des
lois et des tribunaux monténégrins. Après, certains pays vendent sur
le marché international des noms et, pour des raisons géopolitiques
et commerciales, suivent des règles venues des États-Unis. Et
l'infrastructure technique de
.me est largement
gérée par des organisations étatsuniennes, ce qui n'aide pas.
Voilà, ça, c'était les faits. Maintenant, les raisons derrière la décision du registre ? Je ne les connais pas mais, apparemment, c'est une exigence des autorités étatsuniennes, que les Monténégrins n'ont pas osé contester. (Souvenir : une tentative de censure de Telegram en France avait bloqué ce nom dans certains résolveurs français.)
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